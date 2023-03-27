Алмабаев о своей мечте: «Если бы я хотел просто драться, выступил бы в Brave»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Экс-чемпион М-1, NAIZA Асу Алмабаев рассказал о своей мечте:

«Я сразу хочу попасть в UFC, зачем мне другие лиги. Если бы я хотел просто подраться, я бы подрался в Brave за пояс в феврале. Но я из-за своей мечты отказался, хотя там было хорошее предложения. Я им благодарен за работу, но я жду бой от UFC. Я увидел их уровень, больше нигде не хочется драться»

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