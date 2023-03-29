Головкин может провести бой с Мунгией 10 июня
Казахстанский боксер Геннадий Головкин может вернуться на ринг в июне, об этом сообщил сопромоутер мексиканского боксера Хайме Мунгии Фернандо Бельтран:
«Мы пытаемся устроить бой с Головкиным на 10 июня. Да, мы разговаривали с Томом Леффлером. Правда в том, что велись настоящие переговоры, и мы хотим закрыть их в ближайшее время. Мы бы хотели встретиться с Головкиным. Мы давно хотим этого боя, с самого начала карьеры Хайме»
Головкин и Мунгия могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада отклонила этот поединок.
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