Джермалл Чарло: «Если Головкин проснется и начнет снова драться, то я с ним сражусь»

Теги WBC Геннадий Головкин Деметриус Андраде Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло заявил, что готов подраться с любым из топовых боксеров своего дивизиона, а также на категорию выше.

«Я готовлюсь к бою против Андраде. Также скоро я должен буду подраться с Канело. И если Головкин проснется и соберется снова драться, то я и с ним сражусь. Для меня нет ограничений. Я не просто так являюсь чемпионом», - заявил Чарло.

Последний бой Чарло состоялся в июне 2021 года: в нем он единогласным решением судей победил Хуана Масиаса Монтьеля из Мексики.

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