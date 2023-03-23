48-летний Серихио Мартинес бросил вызов Геннадию Головкину
Аргентинский боксер Серхио Мартинес после победы над колумбийцем Джоном Техераном заявил о желании подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным.
– Моя идея заключается в том, чтобы бросить вызов Головкину. Я снова хочу стать чемпионом, - заявил 48-летний боксер в эфире ESPN.
Напомним, в рейтинге WBA Мартинес занимает второе место.
Ранее Головкин отказался от чемпионских титулов IBF и WBA Super.
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