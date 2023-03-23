48-летний Серихио Мартинес бросил вызов Геннадию Головкину

Теги WBA Серхио Мартинес Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Аргентинский боксер Серхио Мартинес после победы над колумбийцем Джоном Техераном заявил о желании подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным.

– Моя идея заключается в том, чтобы бросить вызов Головкину. Я снова хочу стать чемпионом, - заявил 48-летний боксер в эфире ESPN.

Напомним, в рейтинге WBA Мартинес занимает второе место. 

Ранее Головкин отказался от чемпионских титулов IBF и WBA Super.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий