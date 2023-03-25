Оскар Де Ла Хойя: «Мы ведем переговоры о бое Хайме Мунгуйя с GGG»

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному бой против Геннадия Головкина и Дмитрия Бивола.

«Мы ведем переговоры с несколькими соперниками, одним из которых является Геннадий Головкин. Хайме – это будущее мексиканского бокса после Канело, и его стиль гарантирует классный бой с Биволом. Вскоре мы обо всем объявим», – сказал Де Ла Хойя.

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