Оскар Де Ла Хойя: «Мы ведем переговоры о бое Хайме Мунгуйя с GGG»

Теги Оскар Де Ла Хойя Геннадий Головкин Дмитрий Бивол бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному  бой против Геннадия Головкина и Дмитрия Бивола.

«Мы ведем переговоры с несколькими соперниками, одним из которых является Геннадий Головкин. Хайме – это будущее мексиканского бокса после Канело, и его стиль гарантирует классный бой с Биволом. Вскоре мы обо всем объявим», – сказал Де Ла Хойя.

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