Тренер Головкина: «Геннадий взял перерыв и наслаждается временем со своей семьей»

Тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс рассказал, чем занимается GGG после последнего боя с Сауалем Альваресом.

– Прямо сейчас Геннадий наслаждается временем со своей семьей, потому что многие люди, посвятившие себя спорту, упускают драгоценное время, которое могли бы провести с близкими. Поэтому сейчас он посвящает время своей семье, – сказал Бэнкс в интервью SlothBoxx.

Напомним, в феврале и марте Геннадий отказался от титулов по версиям IBF и WBA.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебют

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»