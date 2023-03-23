Тренер Головкина: «Геннадий взял перерыв и наслаждается временем со своей семьей»

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Тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс рассказал, чем занимается GGG после последнего боя с Сауалем Альваресом.

– Прямо сейчас Геннадий наслаждается временем со своей семьей, потому что многие люди, посвятившие себя спорту, упускают драгоценное время, которое могли бы провести с близкими. Поэтому сейчас он посвящает время своей семье, – сказал Бэнкс в интервью SlothBoxx.

Напомним, в феврале и марте Геннадий отказался от титулов по версиям IBF и WBA. 

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