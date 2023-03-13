Стивен Томпсон о бое Чимаев – Рахмонов: «Страйкинг Шавката намного лучше»

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Топовый американский боец UFC Стивен Томпсон в интервью Submission Radio о возможном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Если Чимаев не уйдет в средний вес, то я бы хотел увидеть поединок Шавката против Хамзата. Это был бы хедлайнер, просто великолепный бой. И я считаю, что Шавкат обладал бы в нем преимуществом. Честно говоря, я думаю, что его страйкинг намного лучше, чем у Хамзата. У Хамзата есть сильная правая рука и он мощно ей бьет. Шавкат же может комбинировать все вместе. Вы видели, какие вертушки он крутил в бою с Джеффом Нилом? Он умеет всё. Также у него прекрасный грэпплинг. Конечно, Хамзат был бы более крупным парнем, но Шавкат хорошо справляется с самыми топовыми ребятами. Он нацелен на титул. К тому же он непобежденный — 17-0, еще и все победы досрочные. Просто что-то нереальное. Этот парень чертовски крут»

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