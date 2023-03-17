Рахмонов о бое с Чимаевым: «Мы два братских народа»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос по поводу потенциального поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет. Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Я ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе братский народ. Бой покажет, кто сильнее», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.

В настоящий момент Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Чимаев – третье.

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