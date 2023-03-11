Хорхе Масвидаль о Рахмонове: «Он сломает Чимаева»

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Хорхе Масвидаль на YouTube-канале Full Violence поделился своим мнением о Шавкате Рахмонове:  

«Я фанат Джеффа Нила, но Шавкат – настоящий талант, быстрый, жесткий, яркий парень. У него большая сила. Он выдержал много ударов. Он сломает Хамзата Чимаева. Я знаю, что Хамзат силен, но Шавкат – монстр, его удары заставят Чимаева задуматься»  

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