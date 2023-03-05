Вице-президент АСА о потенциальном бое Чимаев – Рахмонов: «Чимаева и Рахмонова не будут сводить»

Вице-президент АСА в интервью «Метарейтинг» оценил вероятность боя Чимаев – Рахмонов:

«Чимаева и Рахмонова не будут сводить. Или в UFC дождутся титульного поединка, победитель которого встретится с Чимаевым, потому что он выше в рейтинге и по хайпу опережает Рахмонова. Или есть Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Их разделят для Чимаева и Рахмонова. Кто будет убедительнее, тот подерется за пояс.

В качестве соперника для Шавката могут рассмотреть Гилберта Бернса. Или Хорхе Масвидаль будет соперником Хамзата, если он победит Бернса 9 апреля. Тоже хайповый бой. Этот поединок принесет Хамзату только плюсы после победы.

Раскладов много. Все будет зависеть от того, как пройдет титульный бой, и насколько будет готов чемпион защищать пояс в ближайшем времени. Это важный фактор»

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