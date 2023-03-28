Кособуцкий узнал дату следующего боя

Непобежденный казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (19-0, 18КО) выступит на вечере бокса в немецком городе Дюссельдорф, который состоится 3 июня.

Поединок пройдет в тяжелом весе и будет рассчитан на 12 раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Предыдущий свой поединок Кособуцкий провел в ноябре прошлого года в Оберхаузене (Германия), досрочно победив местного боксера Хуссейна Мухамеда.

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