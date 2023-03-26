Казахстанец Павлов нокаутировал Мирелеса во втором раунде
Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО) выступил в рамках вечера бокса в Мексике.
Его соперником выступил местный боец Хуан Карлос Мирелес (8-3-2, 6 КО).
Поединок был запланирован на восемь раундов, однако завершился после технического нокаута во второй трехминутке.
Таким образом, обладатель титула WBA International одержал девятую победу в карьере.
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