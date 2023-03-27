Серик Сапиев поздравил сборную Казахстана с победой над Данией

Теги Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу Серик Сапиев бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев прокомментировал победу сборной Казахстана над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024.

«Сборная Казахстана по футболу обыграла команду из Дании. Наша команда по футболу имеет уже ряд побед на международном уровне. Теперь в квалификационном раунде чемпионата Европы в копилку нашей команды добавилась победа над сборной Дании, становившейся чемпионом Европы в 1992 году. Поздравляю!», – написал Сапиев в социальных сетях.

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