Серик Сапиев поздравил сборную Казахстана с победой над Данией

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев прокомментировал победу сборной Казахстана над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024.

«Сборная Казахстана по футболу обыграла команду из Дании. Наша команда по футболу имеет уже ряд побед на международном уровне. Теперь в квалификационном раунде чемпионата Европы в копилку нашей команды добавилась победа над сборной Дании, становившейся чемпионом Европы в 1992 году. Поздравляю!», – написал Сапиев в социальных сетях.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»