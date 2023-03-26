Алимханулы о бое Бенавидес – Плант: «Боксу нужны такие поединки»
Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы прокомментировал поединок Давида Бенавидеса и Калеба Планта.
«Боксу нужны такие бои», - написал Алимханулы в твиттер.
Позже боксер заявил, что в следующем году может сразиться с Бенавидесом.
Бенавидес победил Планта в Лас-Вегасе решением судей в бою за титул временного чемпиона WBC.
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