Алимханулы о бое Бенавидес – Плант: «Боксу нужны такие поединки»

Теги бокс Калеб Плант Давид Бенавидес Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы прокомментировал поединок Давида Бенавидеса и Калеба Планта

«Боксу нужны такие бои», - написал Алимханулы в твиттер.

Позже боксер заявил, что в следующем году может сразиться с Бенавидесом.

Бенавидес победил Планта в Лас-Вегасе решением судей в бою за титул временного чемпиона WBC.

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