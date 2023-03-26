Даурен Ермеков заявил о желании подраться с чемпионом NAIZA

После победы над Гамзатом Хирамагомедовем казахстанский боец Даурен Ермеков высказал идею проведения боя с чемпионом NAIZA Русланом Шамиловым:

«Надеюсь, что поставил точку в нашем противостоянии. Если рассуждать о варианте проведения четвертого боя... Скажу так — ему нужно будет хорошо подготовиться. Я не знаю: у него либо времени нет, либо он несерьезно относится к этому. И все. Это мое мнение. Желаемых оппонентов сейчас много, и они все в разных организациях. Сейчас здесь присутствовал президент лиги Naiza. И в этой лиге весе до 84 кг есть чемпион Руслан Шамилов, который выиграл у моих друзей. Если Ural FC организует совместный турнир, то надеюсь, можем встретиться».

Шамилов завоевал пояс казахстанской лиги, выиграв у одноклубника Ермекова Мурада Абдурахманова.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»