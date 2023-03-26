Карабала о бое Резников – Вартанян: «Артем выйдет с планом выиграть или умереть»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала сделал прогноз на финал гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«У Резникова есть все для победы, если он подойдет в хорошей форме, правильном моральном состоянии. В чем я уверен, что Артем, как и всегда выйдет с планом  выиграть или умереть, будет идти до конца. Если у него все будет нормально, он продолжит свою серию и в бою с Вартаняном»

Бой Резников – Вартанян пройдет в июне на турнире в Сочи.

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