Президент NAIZA сделал прогноз на бой Жумагулов – Манес: «Жалгас будет идти до конца»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала сделал прогноз на следующий бой Жалгаса Жумагулова в UFC:

«Жалгас возрастной боец, но он очень волевой. Он человек, который всегда идет до конца, никогда не отворачивается. Думаю, что он не смотря на решения судей, показывает себя хорошо, и в следующем бою он также будет идти до конца, заставлять соперника на действия. Думаю, что Жалгас победит в следующем бою»

Жумагулов 6 мая проведет бой против Натана Манеса.

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