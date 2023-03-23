Рахмонов вошел в список самых популярных бойцов из СНГ

«Вестник ММА» опубликовал статистику самых популярных действующих бойцов UFC по количеству подписчиков в инсте из бывшего СНГ:

1. Ислам Махачев – 6 116 655 2. Хамзат Чимаев – 5 089 408 3. Хусейн Асхабов – 4 553 406 4. Валентина Шевченко – 2 717 955 5. Махмуд Мурадов – 2 071 907 6. Пётр Ян – 1 622 519 7. Умар Нурмагомедов – 1 317 770 8. Мовсар Евлоев – 1 155 391 9. Мухаммад Мокаев – 947 663 10. Абубакар Нурмагомедов – 857 109 11. Шавкат Рахмонов – 820 674 … 20. Жалгас Жумагулов – 331 550 22. Дамир Исмагулов – 323 026 28. Сергей Морозов – 203 863 42. Мария Агапова – 53 130

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