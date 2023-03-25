Опубликован список самых популярных бойцов Казахстана

Теги UFC MMA AMC Fight Nights PFL / WSOF ACA Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Асу Алмабаев Арман Оспанов Артем Резников Василий Тахтай Спорт Казахстана

Опубликован список самых популярных бойцов Казахстана, исходя из количества подписчиков в Инстаграм.

Естественно, первое место принадлежат Шавкату Рахмонову, а вот дальше в список бойцов UFC вклиневаются представители других лиг.

Экс-претендент на титул AMC Fight Night Куат Хамитов, который свои два последних боя провел в казахстанской лиге Mergen FC. У него 477 тысяч подписчиков, что почти на 150 больше, чем у Жалгаса Жумагулова.

Четвертое место у Дамира Исмагулова, ТОП-5 замкнул экс-боец АСА, EFC, PFL Арман Оспанов с 297 тысячами.

 ТОП-10 выглядит следующим образом:

1.     Шавкат Рахмонов - 820 674

2.    Куат Хамитов – 477 тысяч 

3.    Жалгас Жумагулов – 331 550 

4.     Дамир Исмагулов – 323 026

5.     Арман Оспанов – 297 тысяч 

6.     Арман Ашимов – 238 тысяч 

7.     Сергей Морозов – 203 863 

8.     Асу Алмабаев – 158 тысяч 

9.     Василий Тахтай – 143 тысячи 

10.  Артем Резников – 136 тысяч 

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