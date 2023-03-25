Опубликован список самых популярных бойцов Казахстана, исходя из количества подписчиков в Инстаграм.

Естественно, первое место принадлежат Шавкату Рахмонову, а вот дальше в список бойцов UFC вклиневаются представители других лиг.

Экс-претендент на титул AMC Fight Night Куат Хамитов, который свои два последних боя провел в казахстанской лиге Mergen FC. У него 477 тысяч подписчиков, что почти на 150 больше, чем у Жалгаса Жумагулова.

Четвертое место у Дамира Исмагулова, ТОП-5 замкнул экс-боец АСА, EFC, PFL Арман Оспанов с 297 тысячами.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Шавкат Рахмонов - 820 674

2. Куат Хамитов – 477 тысяч

3. Жалгас Жумагулов – 331 550

4. Дамир Исмагулов – 323 026

5. Арман Оспанов – 297 тысяч

6. Арман Ашимов – 238 тысяч

7. Сергей Морозов – 203 863

8. Асу Алмабаев – 158 тысяч

9. Василий Тахтай – 143 тысячи

10. Артем Резников – 136 тысяч

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