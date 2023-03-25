Опубликован список самых популярных бойцов Казахстана
Опубликован список самых популярных бойцов Казахстана, исходя из количества подписчиков в Инстаграм.
Естественно, первое место принадлежат Шавкату Рахмонову, а вот дальше в список бойцов UFC вклиневаются представители других лиг.
Экс-претендент на титул AMC Fight Night Куат Хамитов, который свои два последних боя провел в казахстанской лиге Mergen FC. У него 477 тысяч подписчиков, что почти на 150 больше, чем у Жалгаса Жумагулова.
Четвертое место у Дамира Исмагулова, ТОП-5 замкнул экс-боец АСА, EFC, PFL Арман Оспанов с 297 тысячами.
ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Шавкат Рахмонов - 820 674
2. Куат Хамитов – 477 тысяч
3. Жалгас Жумагулов – 331 550
4. Дамир Исмагулов – 323 026
5. Арман Оспанов – 297 тысяч
6. Арман Ашимов – 238 тысяч
7. Сергей Морозов – 203 863
8. Асу Алмабаев – 158 тысяч
9. Василий Тахтай – 143 тысячи
10. Артем Резников – 136 тысяч
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