Жанибек Алимханулы: «Я хочу все четыре титула»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы рассказал о своих дальнейших целях.

«Вы все знаете, с кем я хочу драться и чего я хочу! Если кто не знает, повторюсь, я хочу все титулы в 160 фунтах. У меня есть один, мне нужны все 4 титула», – написал боксер в Twitter.

Ранее Алимханулы вызвал на бой чемпиона WBA Эрисланди Лара, Сауля Альвареса и Лиама Смита.

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