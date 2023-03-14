Жанибек Алимханулы: «Я хочу все четыре титула»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы рассказал о своих дальнейших целях.

«Вы все знаете, с кем я хочу драться и чего я хочу! Если кто не знает, повторюсь, я хочу все титулы в 160 фунтах. У меня есть один, мне нужны все 4 титула», – написал боксер в Twitter.

Ранее Алимханулы вызвал на бой чемпиона WBA Эрисланди Лара, Сауля Альвареса и Лиама Смита.

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