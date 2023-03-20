Вероника Борисова – чемпионка NAIZA в легчайшем весе

На турнире NAIZA 50 был впервые разыгран титул в легчайшем весе у женщин, за который провели бой Вероника Борисова и Хилола Собирова.

Россиянка завершила бой досрочной победой во 2 раунде, став первой в истории лиги чемпионкой в этом весе

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