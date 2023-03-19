У Диаса Еренгаипова сменился соперник

В последний момент сразу ряд бойцов не смогли выступить на турнире NAIZA 50, в том числе в титульном поединке из-за проблем со здоровьем не смог прилететь в Казахстана Санлан Гокси. Теперь соперником Диаса Еренгаипова (13-3) станет Лазизхон Узбеков (5-3).

Турнир пройдет 20 марта в Алматы.

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