Президент NAIZA Карабала о бое Ермеков – Хирамагомедов: «Даурен повторит успех турнира в Актау»
Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала дал прогноз на бой Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова:
«У Даурена очень интересная трилогия будет с Хирамагомедовым. Думаю, что Ермеков повторит успех турнира в Актау, либо выиграет решением. Даурен очень сильный, вязкий боец. Он один из сильнейших бойцов этого веса в Казахстане».
Бой пройдет 25 марта в Самаре в рамках турнира URAL FC.
«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте
«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи
Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»
Комментарии