Президент NAIZA Карабала о бое Ермеков – Хирамагомедов: «Даурен повторит успех турнира в Актау»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала дал прогноз на бой Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова:

«У Даурена очень интересная трилогия будет с Хирамагомедовым. Думаю, что Ермеков повторит успех турнира в Актау, либо выиграет решением. Даурен очень сильный, вязкий боец. Он один из сильнейших бойцов этого веса в Казахстане».

Бой пройдет 25 марта в Самаре в рамках турнира URAL FC.

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