Диас Еренгаипов – новый чемпион NAIZA в наилегчайшем весе

Диас Еренгаипов в рамках турнира NAIZA 50 провел бой за титул лиги в наилегчайшем весе. Его соперником стал узбек Лазизхон Узбеков (5-3).

Бой завершился удушающим приемом в исполнении Диаса в 4 раунде. Таким образом, Еренгаипов стал новым чемпионом NAIZA в наилегчайшем весе№

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