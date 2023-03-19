Жалгас Жумагулов: «Гейджи переиграл Физиева»

Боец UFC Жалгас Жумагулов подвел итоги двух главных боев на турнире UFC 286. Камару Усман проиграл Леону Эдвардсу, а Джастин Гейджи выиграл у Рафаэля Физиева.

«Насчет Рафы – честно, даже не ожидал такого результата, был уверен, что он выиграет. Но это ММА, Гейджи его просто переиграл. А по Эдвардсу с Усманом, мое мнение – Камару выиграл, хотя друзья говорят, что победил Леон. Каждый по-разному смотрел бой, так постоянно бывает. Осилит ли Махачев Эдвардса? Все возможно», – сказал Жумагулов.

Напомним, Эдвардс победил Усмана большинством судейских голосов и сохранил чемпионский пояс в полусреднем весе. Для Эдвардса эта победа стала 21-й в карьере при трех поражениях. Усман проиграл третий бой в карьере и второй подряд при 20 победах.

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