Рахмонов о бое в карде с Джонсом и Шевченко: «Это значит, что UFC меня ценит»

Теги UFC MMA Джон Джонс Валентина Шевченко Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов вспомнил эмоции от выступления в третьем по рейтингу бое в карде с Джоном Джонсом и Валентиной Шевченко:

«Для меня честь было драться в третьем бою после Джона Джонса и титульной защиты Валентины Шевченко. Значит UFC меня ценит. Волнение? Мы никого не боимся, но мы люди, все чувствуем эмоции. Но если ты будешь сильно волноваться, можешь плохо выступить»

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