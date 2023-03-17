Шавкат Рахмонов рассказал о сроках завершения карьеры

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Представитель UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал, когда планирует завершать карьеру.

«Я еще молодой. Года два-три хочу подраться, а там посмотрим», – сказал двадцативосьмилетний боец.

Напомним, в марте Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. 

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