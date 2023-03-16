Рахмонов о разговоре с Даной Уайтом: «Поговорили о подписании наших бойцов: Асу и Соры»

Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с президентом UFC Даной Уайтом:

«После боя мы должны были вылететь домой, но из-за встречи с Дана Уайтом пришлось остаться на пару дней в Вегасе. Глава UFC рассказал про свое видение, наши пожелания выслушал. Поговорили о возможном подписании наших бойцов: Асу Алмабаева, моей сестренки Соры Рахмоновой. Думаю, до конца года вы их увидите в UFC»

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