Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Сразу несколько источников пишут, что Шавкат Рахмонов заработал за бой с Джеффом Нилом – $171 000.

А вот такие суммы у других участников UFC 285:

Джон Джонс – $7 000 000

Сирил Ган – $1 200 000

Валентина Шевченко – $542 000

Алекса Грассо – $242 000

Шавкат Рахмонов – $171 000

Джефф Нил – $101 000

Бо Никал – $81 000

Остальные зарплаты появятся чуть позднее, когда произойдет полный расчет всех продаж PPV

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»