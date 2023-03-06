Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Теги UFC MMA Джон Джонс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Сразу несколько источников пишут, что Шавкат Рахмонов заработал за бой с Джеффом Нилом – $171 000. 

А вот такие суммы у других участников UFC 285:

 Джон Джонс – $7 000 000

 Сирил Ган – $1 200 000

Валентина Шевченко – $542 000

 Алекса Грассо – $242 000

Шавкат Рахмонов – $171 000

 Джефф Нил – $101 000

 Бо Никал – $81 000

Остальные зарплаты появятся чуть позднее, когда произойдет полный расчет всех продаж PPV

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