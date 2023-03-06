Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом
Сразу несколько источников пишут, что Шавкат Рахмонов заработал за бой с Джеффом Нилом – $171 000.
А вот такие суммы у других участников UFC 285:
Джон Джонс – $7 000 000
Сирил Ган – $1 200 000
Валентина Шевченко – $542 000
Алекса Грассо – $242 000
Шавкат Рахмонов – $171 000
Джефф Нил – $101 000
Бо Никал – $81 000
Остальные зарплаты появятся чуть позднее, когда произойдет полный расчет всех продаж PPV
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