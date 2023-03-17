Шавкат Рахмонов про удушающий Нилу: «На фоне усталости у него не было шансов»
Шавкат Рахмонов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о приеме, которым он в третьем раунде задушил Джеффа Нила:
Об удушающим Нилу: «Подобный прием делал на тренировках. Не думал, что смогу так задушить Нила, но он открылся, я взял захват. На фоне усталости у него было мало шансов вылезти из этого удушающего»
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