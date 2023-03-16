Шавкат Рахмонов о поражениях в любителях: «Я сильно злился»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своих поражениях в любительском спорте.

«Конечно, поражения были. Все бойцы, которые через любительский уровень проходят, терпят поражения. Не могу даже вспомнить тех бойцов, кто не проигрывал. Поражения тебя делают сильнее, если ты будешь правильно принимать это поражение и правильно работать над своими ошибками. Понимать, чего тебе не хватило. Я проигрывал, но это по пальцам можно посчитать – пару раз где-то. Но даже если я проигрывал, я знал, что этого соперника все равно «схаваю», если бы даже на улице [с ним подрался] (смеется). Мне было всегда неприятно проигрывать. Я понимаю, всем это неприятно, но мне это, наверное, было неприятнее всех. Я сильно злился», – сказал боец из Казахстана.

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