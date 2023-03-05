Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потенциальный бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) и американца Колби Ковингтона (17-3).
– Шавкат Рахмонов бросил вызов Колби Ковингтону...
– Да, это был бы забавный бой.
– Его можно провести в Абу-Даби.
– Я устраиваю бои. Посмотрим.
– А что сейчас слышно по Колби?
– Колби готов драться. Он готов драться с кем угодно.
Напомним, Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.
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