Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потенциальный бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) и американца Колби Ковингтона (17-3).

– Шавкат Рахмонов бросил вызов Колби Ковингтону...

– Да, это был бы забавный бой.

– Его можно провести в Абу-Даби.

– Я устраиваю бои. Посмотрим.

– А что сейчас слышно по Колби?

– Колби готов драться. Он готов драться с кем угодно.

Напомним, Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

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