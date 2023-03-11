Представитель Головкина Джон Хорневер: «Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе»

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально освободил титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

– Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии в бою против Реты Мураты в прошлом году. 

Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации своего следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой, Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе, - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.

40‑летний Головкин за карьеру одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью. 

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