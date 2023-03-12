Эксперт о будущем Головкина: «Пенсия – тоже вариант»

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Журналист Fightnights.com Райан О’Хара поделился информацией о возможном продолжении карьеры 40-летнего казахстанского боксера Геннадия Головкина.

«Мне рассказали, что, если Геннадий Головкин снова будет драться, он будет драться в 168 фунтах. Пенсия – тоже вариант. Он пока не определился», – пишет О’Хара в твиттере.

Напомним, ранее Головкин освободил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. На данный момент у него остался один пояс – IBO. 

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