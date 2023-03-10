Геннадий Головкин отказался от титула WBA

Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира по версии WBA.

Казахстанец решил не участвовать в промоутерских торгах за бой с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой – в итоге кубинец без боя повышен до полноценного чемпиона. Ранее Головкин отказался от пояса IBF. Теперь у него остался только титул IBO (это пятая по значимости организация в боксерском мире).

Напомним, пояс WBA Головкин отобрал у Риоты Мураты на следующий день после своего 40-летия и ни разу не успел защитить.

8 апреля Геннадию исполнится 41, он был самым возрастным чемпионом мира среди действующих боксеров (некоторые издания/каналы не берут в расчет пояс IBO).

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