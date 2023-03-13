Рахмонов о дальнейших планах: «Готов биться с любым, а сейчас хочу отдохнуть»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов о дальнейших планах:

«Я счастлив, уже добился пяти досрочных побед. Я готовился к сопернику. Он прекрасный боец, все эти моменты я учитывал при подготовке к бою.

Есть пять соперников, которые находятся выше меня в рейтинге, с которыми бы я хотел встретиться. Готов биться с любым, кого выберет моя команда. А сейчас я хочу отдохнуть и провести время с семьей»

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