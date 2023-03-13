Рахмонов о турнире UFC в Казахcтане: «Пока у нашей страны не будет возможности»

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможности проведения турнира лиги в Казахстане:

«Пока, к сожалению, у нашей страны не будет возможности организовать турнир UFC. Нам нужно наладить трансляции, нужно много чего улучшить. А так было бы здорово, если бы турнир UFC прошел в Казахстане. Мне было бы приятно провести свой бой в Казахстане, если бы это был главный бой вечера или даже титульный. Возможно, в ближайшие годы это случится» 

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