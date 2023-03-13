Рахмонов о победе над Нилом: «Непростой парень, его не с улицы подобрали»

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о победе над Джефформ Нилом:

«Третий раунд был очень непростым. Джефф – непростой парень, его не с улицы подобрали, он очень крепкий, сильный, топовый боец. Ему удалось нанести мне какой-то урон. Но, к счастью, я оказался сильнее, мне удалось взять верх над ним, это самое главное» 

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