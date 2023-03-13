Шавкат Рахмонов вернулся в Казахстан. Бойцу вручили орден в аэропорту Алматы

Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 288 вернулся в Казахстан. Спортсмена торжественно встретили в Алматы и наградили орденом «Ұлы дала батырлары».

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Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно).

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