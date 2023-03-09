Нурбек Карабала о статусе Рахмонова после победы над Нилом: «Он осознает свой статус, но остаётся таким же, как и был»

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Нурбек Карабала в интервью «Вестнику ММА» ответил на вопрос о возможной звездной болезни Шавката Рахмонова:

«Он осознает свой статус, не ведется на фантики. При этом он остаётся таким же, как и был. Для него важно не изменять своим принципам, гнуть свою линию»

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