Жумагулов о поражении Яна: «Знаю, как в Лас-Вегасе тяжело драться»

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Боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью «РБ Спорт» прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили. Поединок прошел на турнире UFC Fight Night 221.

«Сам не понял, что с Петей случилось. Да, Мераб – очень неудобный соперник, темповый боец, «энерджайзер». Видимо, Петя не восстановился или просто не мог под него подстроиться. Я знаю, как в Лас-Вегасе тяжело драться, я же в этом городе три раза бился. Там своя атмосфера, акклиматизация. Может, это сыграло», — сказал Жумагулов.

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