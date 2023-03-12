Артем Резников о поражении Яна: «Не предполагал, что такое возможно»

Боец ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал исход поединка Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) на UFC Fight Night 221.

«Очень сильно удивил исход боя. Я даже близко не предполагал, что такое возможно в этом бою, тем более Петр шел явным фаворитом у всех. Когда я посмотрел первый раунд, я подумал, что [у Яна] есть еще четыре раунда. Когда посмотрел второй раунд, я подумал, [что есть еще] три раунда. После третьего я начал задумываться, а после четвертого все стало понятно. Я очень удивлен, как у Мераба с такой работой не кончился бензин.

Почему я считал Петра фаворитом? Я не видел опасности в стойке со стороны Мераба, я даже не видел, чтобы он особо в стойке работал. Он старался все время проходить в ноги, прижимать к клетке и оттуда работать. Я знаю, что у Пети хорошее кардио, а Мераб работает в энергозатратной манере. Он всегда торопится, много суетится. Я думал, что Петя просто передышит его и разобьет в третьем, четвертом или пятом раунде», – сказал Резников в интервью «СЭ».

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом