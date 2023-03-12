Артем Резников о поражении Яна: «Не предполагал, что такое возможно»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал исход поединка Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) на UFC Fight Night 221.

«Очень сильно удивил исход боя. Я даже близко не предполагал, что такое возможно в этом бою, тем более Петр шел явным фаворитом у всех. Когда я посмотрел первый раунд, я подумал, что [у Яна] есть еще четыре раунда. Когда посмотрел второй раунд, я подумал, [что есть еще] три раунда. После третьего я начал задумываться, а после четвертого все стало понятно. Я очень удивлен, как у Мераба с такой работой не кончился бензин.

Почему я считал Петра фаворитом? Я не видел опасности в стойке со стороны Мераба, я даже не видел, чтобы он особо в стойке работал. Он старался все время проходить в ноги, прижимать к клетке и оттуда работать. Я знаю, что у Пети хорошее кардио, а Мераб работает в энергозатратной манере. Он всегда торопится, много суетится. Я думал, что Петя просто передышит его и разобьет в третьем, четвертом или пятом раунде», – сказал Резников в интервью «СЭ».

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий