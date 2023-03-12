Артем Резников: «Я в этот раз сильно болел за Петра Яна. Не понравилось, как Мераб себя вел»

Боец ACA Артем Резников признался, что в бою Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) переживал за Яна.

«Двалишвили не красивые слова сказал во время взвешивания. Я в этот раз сильно болел за Петра. Мне не понравилось, как Мераб себя вел, особенно его слова во время взвешивания. Очень не красиво было с его стороны. Мне никогда не хотелось, чтобы Петр проиграл именно ему после его слов», - сказал Резников «СЭ».

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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