Секундант Яна Ильяс Хамзин: «Мы примем это поражение и будем работать еще усердней»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Казахский боец ММА и секундант Петра Яна Ильяс Хамзин прокомментировал бой против Мераба Двалишвили.

«Это игра на высоком уровне. Туда, где дерется Петр, хотят все, и 99% из нас никогда туда не доберутся. Я вижу сегодня кучу негатива в соцсетях, но мы примем это поражение как команда, как мужчины, и будем работать еще усердней. Мы ждем Петра домой», - сказал Хамзин.

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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