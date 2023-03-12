Артем Резников: «Как Двалишвили отработал в таком темпе пять раундов? Даже Петр устал»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников (19-6) прокомментировал бой Мераба Двалишвили (16-4) с экс-чемпионом легчайшего дивизиона UFC Петром Яном (16-5).

«Любой проход в ногу забирает энергию. Тебе после ударки надо схватить, приложить физику, и у тебя может не получиться. Многие борцы после двух-трех неудачных проходов думают: «Зачем мне тратить столько энергии, ведь не получается», и начинают работать в стойке. Взять Ислама Махачева. Он мало проходил в ноги, а Мераб просто взял стиль Хабиба. Он постоянно проходит в ноги. Как сказал Хабиб: «Если вы меня один, два, три раза законтрите, в четвертый раз я положу вас на канвас». Тоже самое и у Мераба.

Было сумасшедшее давление [со стороны Двалишвили]. Что меня удивило, так это его работа ногами. Работа ногами очень затратная, особенно в голову, но он по три-четыре раза подряд бил ногой в голову и не уставал, и еще проходил в ноги, а после неудачного прохода в ноги вставал, бил в стойке и опять проходил. Как он так пять раундов отработал в таком темпе? Для меня это дико. Даже Петр устал».

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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