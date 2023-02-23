Рета Мурата завершил карьеру после поражения от Геннадия Головкина

37-летний японец Рета Мурата (16-3, 13 КО) объявил о завершении карьеры.

«В своей голове я думаю: «Это был мой последний бой». Я просто не мог объявить об этом раньше, но я лично так думаю», – сказал Мурата.

В последнем поединке он потерпел поражение от чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) в апреле прошлого года.

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»