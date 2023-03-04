WBA назначила торги на бой Головкин – Лара

Теги WBA Эрисланди Лара Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

WBA назначила на 13 марта торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и регулярным чемпионом WBA в этом весе Эрисланди Ларой. По условиям торгов Головкин получит 75% от призового фонда, предложенного победителем.

40-летний Геннадий Головкин ранее владел и титулом IBF в среднем весе и должен был сначала провести обязательную защиту пояса IBF, но после неудачных переговоров о бое против обязательного претендента Эскивы Фалкана решил отказаться от титула.

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