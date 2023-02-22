Чемпион мира IBO Алехандро Менесес: «GGG – мировая звезда. Его бои с Канело – это классика бокса»

Чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес (16-5, 9 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Жанкошем Тураровым (26-0, 19 КО).

«Я сразу согласился на бой с Тураровым. Мне интересно посетить Казахстан и подраться с крепким боксером. Я посмотрел его бои и отметил его сильные стороны. В чем я сильнее? У меня были поражения, были непростые моменты. Тем не менее я смог выиграть титул в прошлом году. Я забрал пояс у непобежденного боксера на его родине. Сейчас меня ждет трудный бой в новой стране.

Про казахстанских боксеров я знаю. Возьмите для примера Геннадия Головкина. Это мировая звезда. Его бои с Канело – это классика бокса. Главная особенность казахстанских боксеров – неуступчивость и сильный характер. В этом вы похожи с нами.

У меня был непростой год. С апреля по разным причинам не удалось выйти на ринг. Я готовлюсь усердно и ставлю перед собой только одну цель – выложиться на сто процентов. Мне нужно удержать титул и завоевать новые. Победа над Тураровым – мой следующий шаг для успешной карьеры», – отметил Менесес в интервью Vesti.kz.

Напомним, что Тураров свой последний бой проводил в декабре прошлого года и победил там опытного венесуэльца Луиса Энрике Ромеро. Что касается Менесеса, то он завоевал свой титул IBO в апреле 2022 года, неожиданно для всех победив в Великобритании местного проспекта Сэма Максвелла.

Их бой состоится 21 марта в Алматы и будет рассчитан на 12 раундов.

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