WBA официально назначили соперника Головкину

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально назначила «суперчемпиону» мира в среднем весе по их версии Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) провести обязательную защиту в бою с «обычным» чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО).

Как проинформировала организация на своих ресурсах, сторонам предоставляется 15 дней на переговоры. Отсчет начинается с 8 февраля, а крайний срок — 23 февраля. В случае, если боксеры не успеют договориться до установленной даты, будут назначены промоутерские торги

Напомним, что изначально Головкин должен был провести защиту титула IBF в поединке с бразильцем Эскивой Фалькао, однако вчера стало известно, что GGG решил отказаться от титула по данной версии.

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