Нил сравнил Рахмонова и Чимаева: «Вокруг него огромный хайп»

Джефф Нил перед боем с Шавкатом Рахмоновым сравнил казахстанца с Хамзатом Чимаевым:

«Бьюсь с Шавкатом, и он примерно, как Хамзат. Вокруг него огромный хайп. И я такой чувак, что особо не болтаю. Ни с кем закусываюсь в соцсетях, и меня часто недооценивают. Если посмотрите на мои победы, я доминировал, я финишировал парней, которых никто не должен финишировать. Во что я делал. Я не стану болтать, нести ерунду. Буду делать то же, что делал последние 13 лет – нокаутировать соперников. В воскресенье я продолжу это делать»

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